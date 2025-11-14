Глава МИД Германии отказался извиняться за бомбардировки Югославии

Представитель МИД ФРГ подчеркнул, что в официальной позиции Берлина не идёт речи о нарушении международного права со стороны альянса в ходе тех событий. По этой причине вопрос о каких-либо извинениях со стороны немецкого министра не рассматривается. Отмечается, что запланированная на 17 ноября встреча с президентом Сербии Александром Вучичем будет посвящена в первую очередь перспективам развития двустороннего экономического сотрудничества.