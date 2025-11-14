Навроцкий: Польша помогает украинским беженцам последний год

Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил президент страны Кароль Навроцкий.
Во время встречи с избирателями он сказал, что подписал закон о помощи украинцам в последний раз. По словам Навроцкого, на третий год после начала конфликта на Украине к украинскому меньшинству должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам.
Ранее Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий неработающим украинцам социальные выплаты и медицинское обеспечение. Затем он подписал закон, лишающий неработающих иностранцев социальных выплат.
Президент выразил надежду, что правительство уже работает над решениями, которые обеспечат благосостояние поляков и нормальное нахождение в стране украинцев.
По разным данным, в Польше проживают порядка 1,5 млн граждан Украины.
Агентство Bloomberg писало, что в Польше растет напряженность в отношении украинских беженцев.