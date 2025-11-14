Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий: Польша помогает украинским беженцам последний год

Президент Польши заявил, что подписал закон о помощи украинцам в последний раз.

Источник: Аргументы и факты

Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил президент страны Кароль Навроцкий.

Во время встречи с избирателями он сказал, что подписал закон о помощи украинцам в последний раз. По словам Навроцкого, на третий год после начала конфликта на Украине к украинскому меньшинству должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам.

Ранее Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий неработающим украинцам социальные выплаты и медицинское обеспечение. Затем он подписал закон, лишающий неработающих иностранцев социальных выплат.

Президент выразил надежду, что правительство уже работает над решениями, которые обеспечат благосостояние поляков и нормальное нахождение в стране украинцев.

По разным данным, в Польше проживают порядка 1,5 млн граждан Украины.

Агентство Bloomberg писало, что в Польше растет напряженность в отношении украинских беженцев.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше