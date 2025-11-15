Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова рассказала о своей большой мечте, которая касается всех калининградцев

От доходов людей зависит и жизнь города.

Источник: Клопс.ru

Глава Калининграда Елена Дятлова хочет, чтобы жители города получали большие зарплаты, а бизнес — высокую прибыль. О своей мечте глава администрации рассказала на выездном совещании в четверг, 13 ноября.

На вопрос о том, будут ли в Калининграде строить больше спортивных площадок, Дятлова ответила, что это зависит от наполняемости бюджета.

Не поверите, у меня самая большая мечта — чтобы юридические лица имели огромные прибыли, чтобы физические лица имели большие зарплаты. [Они] платят налог на имущество и на землю. Это те налоги, на которые мы работаем.

объяснила Дятлова

В 2025 году в Калининграде планировалось благоустроить девять общественных пространств.