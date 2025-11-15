Дятлова рассказала о своей большой мечте, которая касается всех калининградцев

Глава Калининграда Елена Дятлова хочет, чтобы жители города получали большие зарплаты, а бизнес — высокую прибыль. О своей мечте глава администрации рассказала на выездном совещании в четверг, 13 ноября.
На вопрос о том, будут ли в Калининграде строить больше спортивных площадок, Дятлова ответила, что это зависит от наполняемости бюджета.
Не поверите, у меня самая большая мечта — чтобы юридические лица имели огромные прибыли, чтобы физические лица имели большие зарплаты. [Они] платят налог на имущество и на землю. Это те налоги, на которые мы работаем.
В 2025 году в Калининграде планировалось благоустроить девять общественных пространств.