Ермаков: бойцы РФ начали штурм Веселого и Зеленого Гая под Гуляйполем

Ранее стало известно о приближении подразделений РФ к границам Гуляйполя на расстояние 4 км. Военкор Андрей Руденко сообщил о возможном формировании «котла» для украинских боевиков в городе. По мнению военного блогера Юрия Подоляки, ВСУ не удастся удержать Гуляйполе.