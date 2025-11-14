Ермаков: бойцы РФ начали штурм Веселого и Зеленого Гая под Гуляйполем

В Запорожской области российские подразделения начали штурм сел Веселое и Зеленый Гай под Гуляйполем, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативной информации, наши войска начали штурмовые мероприятия в селах Зеленый Гай и Веселое на востоке Гуляйполя. В целом окружение города идет планово», — написал он.
Ранее стало известно о приближении подразделений РФ к границам Гуляйполя на расстояние 4 км. Военкор Андрей Руденко сообщил о возможном формировании «котла» для украинских боевиков в городе. По мнению военного блогера Юрия Подоляки, ВСУ не удастся удержать Гуляйполе.