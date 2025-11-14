Навроцкий сообщил, что помощь украинским беженцам продлили лишь на год

Навроцкий объяснил, что спустя почти три года после начала конфликта украинцев стоит приравнять к другим нацменьшинствам и не выделять им отдельные привилегии. Польский лидер уже наложил вето на закон о социальных выплатах и бесплатном медобслуживании для неработающих украинцев, включая ежемесячные 800 злотых на ребёнка. Позже он подписал новую версию документа, которая лишает неработающих иностранцев соцподдержки в целом.