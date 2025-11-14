Ричмонд
Навроцкий сообщил, что помощь украинским беженцам продлили лишь на год

Польша решила продлить программы поддержки украинских беженцев лишь на один год. Об этом заявил президент Кароль Навроцкий, общаясь с избирателями.

Источник: Life.ru

«Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз», — подчеркнул глава государства.

Навроцкий объяснил, что спустя почти три года после начала конфликта украинцев стоит приравнять к другим нацменьшинствам и не выделять им отдельные привилегии. Польский лидер уже наложил вето на закон о социальных выплатах и бесплатном медобслуживании для неработающих украинцев, включая ежемесячные 800 злотых на ребёнка. Позже он подписал новую версию документа, которая лишает неработающих иностранцев соцподдержки в целом.

Президент уточнил, что Польша всё ещё намерена обеспечивать нормальные условия проживания для украинцев, но без чрезмерного финансового давления на собственных граждан. По оценкам властей, в стране находятся около полутора миллионов граждан Украины.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии не нужны молодые украинцы, которые массово прибывают в страну. Он уточнил, что многие из беженцев — мужчины призывного возраста. По словам Мерца, он уже попросил главаря киевского режима Владимира Зеленского обеспечить, чтобы эти молодые люди оставались в стране, потому что они нужны Украине, а не Германии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

