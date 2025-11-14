«Лукойл» обсуждает продажу зарубежных активов с рядом покупателей

В «Лукойле» заявили о ключевом приоритете при продаже зарубежных активов. Компания намерена сохранить стабильность работы предприятий и численность персонала. Об этом сообщили представители нефтяной корпорации.
По словам источников в компании, «Лукойл» ведет активные переговоры с рядом потенциальных покупателей. Главным условием сделки является обеспечение новым собственником бесперебойной деятельности всех предприятий. В компании подчеркнули, что такой подход позволит избежать сбоев в поставках энергоресурсов и сохранит рабочие места для сотрудников.
Для оперативного решения текущих вопросов специалисты «Лукойла» поддерживают постоянное взаимодействие с органами власти в регионах присутствия.
Напомним, что в октябре текущего года США и Великобритания ввели против «Лукойла» санкционные ограничения. В итоге корпорация объявила о старте процесса продажи своих международных активов. Вскоре после этого компания Gunvor выразила намерение приобрести Lukoil International GmbH, контролирующую зарубежные активы. Однако позднее Gunvor отозвала свое предложение.
Всё это произошло после заявления Министерства финансов США, которое отказалось выдавать лицензию на подобную сделку до завершения конфликта на Украине. Американские власти установили срок: все операции с «Лукойлом» и его дочерними структурами, где доля владения превышает 50%, должны быть завершены до 21 ноября.