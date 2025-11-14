Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США впервые выступили против антироссийской поправки в ООН

ООН, 14 ноя — РИА Новости. США впервые проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», — отметил представитель США, комментируя это решение.

В целом Вашингтон решил дистанцироваться от большинства резолюций комитета. Тем не менее в российском МИД положительно оценили шаг Соединенных Штатов.

«Мы отметили изменение в голосовании делегации США. Считаем, что это один из позитивных итогов голосования по поправке», — заявил директор департамента многостороннего сотрудничества МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев.

Голос против самой резолюции в делегации США объяснили, помимо вышеупомянутых причин о бюрократии в ООН, в том числе и тем, что любые высказывания, даже самые враждебные, защищены конституцией страны.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше