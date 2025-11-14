США впервые выступили против антироссийской поправки в ООН

«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», — отметил представитель США, комментируя это решение.
В целом Вашингтон решил дистанцироваться от большинства резолюций комитета. Тем не менее в российском МИД положительно оценили шаг Соединенных Штатов.
«Мы отметили изменение в голосовании делегации США. Считаем, что это один из позитивных итогов голосования по поправке», — заявил директор департамента многостороннего сотрудничества МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев.
Голос против самой резолюции в делегации США объяснили, помимо вышеупомянутых причин о бюрократии в ООН, в том числе и тем, что любые высказывания, даже самые враждебные, защищены конституцией страны.