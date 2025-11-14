Ричмонд
Трамп сравнил уровень инфляции в США при его администрации и при Байдене

Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость жизни и уровень инфляции в стране сейчас ниже, чем при администрации его предшественника Джо Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость жизни и уровень инфляции в стране сейчас ниже, чем при администрации его предшественника Джо Байдена.

По словам американского лидера, снижение цен связано прежде всего с удешевлением топлива и энергетических ресурсов.

«Стоимость товаров и инфляция были куда выше при администрации сонного Джо Байдена, чем сейчас. Фактически цены при администрации Трампа стремительно падают, чему значительно способствуют бензин и энергетика», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также раскритиковал заявления демократов о «доступности» товаров и услуг, назвав их вводящими в заблуждение. Он утверждает, что расходы американцев на празднование Дня благодарения стали на 25% ниже по сравнению с 2024 годом.

Ранее опрос в США показал, что работа Трампа не нравится 58% американцев.

