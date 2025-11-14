В Великобритании вынесли приговор укравшему картину художника Бэнкси

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, укравший в Лондоне из галереи картину «Девочка с воздушным шаром» уличного художника Бэнкси, был приговорен к 13 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал Sky News.
9 октября 49-летний Ларри Фрейзер признал в суде свою вину по обвинению в ограблении. Само преступление произошло 8 сентября 2024 года. Фрейзер был задержан спустя два дня по месту жительства. После этого картина с оценочной стоимостью около $355 тыс. была возвращена в галерею Grove Gallery, расположенную в районе Фицровия в центре Лондона. Второй обвиняемый по этому делу — 54-летний Джеймс Лав — был оправдан коллегией присяжных.
Художник Бэнкси считается одним из самых востребованных уличных художников современности. Он впервые нарисовал «Девочку с воздушным шаром» в виде граффити в 2002 году и впоследствии создал несколько картин и принтов с этим сюжетом. -0-