В Великобритании вынесли приговор укравшему картину художника Бэнкси

9 октября 49-летний Ларри Фрейзер признал в суде свою вину по обвинению в ограблении. Само преступление произошло 8 сентября 2024 года. Фрейзер был задержан спустя два дня по месту жительства. После этого картина с оценочной стоимостью около $355 тыс. была возвращена в галерею Grove Gallery, расположенную в районе Фицровия в центре Лондона. Второй обвиняемый по этому делу — 54-летний Джеймс Лав — был оправдан коллегией присяжных.