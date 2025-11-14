США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT

«Alibaba также предоставляет правительству Китая и Народно-освободительной армии (КНР — ред.) доступ к данным клиентов, включая IP-адреса, информацию о Wi-Fi и платежные данные, а также к различным услугам, связанным с искусственным интеллектом… Сотрудники передавали в Народно-освободительную армию данные об уязвимостях “нулевого дня”, ранее неизвестных уязвимостях программного обеспечения, которые разработчики не имели возможности исправить», — отмечает Financial Times со ссылкой на документ Белого дома.