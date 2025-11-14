Ричмонд
В Раде призвали запретить выезд за границу мужчинам с бронью от мобилизации

Предлагается не выпускать с Украины человека, если он официально забронирован как критически важный для страны.

Источник: Аргументы и факты

На Украине хотят запретить выезд за границу мужчинам, имеющим бронь от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

По его словам, если человек официально забронирован как критически важный для страны, он должен оставаться на Украине.

Между тем другой автор проекта Ирина Фриз добавила, что запретить выезд из страны хотят нарушителям правил военного учета, не обновившим своевременно свои данные, но получившим льготное бронирование на 45 дней.

По словам нардепа, работники, забронированные по стандартной процедуре, смогут выезжать за границу и подписывать международные контракты.

В начале ноября на Украине из-за сбоя в работе базы данных таможни была приостановлена работа всех пунктов пропуска на границе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Киев может прибегнуть к информационным провокациям, чтобы вернуть молодых украинцев из Европы.

