Изъятие дипсобственности у РФ в США мешает преодолеть «токсичное наследие»

С 2016 по 2018 год американская сторона фактически конфисковала шесть объектов российской дипломатической собственности. В 2016 году администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы и давлении на американских дипломатов. В рамках этих мер США закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в Соединённых Штатах. В 2017 году американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников диппредставительства США в России.