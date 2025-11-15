Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, что отремонтировали в Нестеровском и Озёрском округах. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
В Нестеровском районе в посёлке Илюшино отремонтировали дороги и тротуары, которые ведут к соцобъектам, а также путь к школе, — улицы Полковника Нестерова и Коммунальная. «Пообщался с учениками. Помимо того, что здесь работает Точка роста и мобильный Кванториум, открыт совместно с ОКБ “Факел” космоскласс (в округе, который связан с именем космонавта Виктора Пацаева). В Нестеровском округе ребята занимаются также в кадетском и агроклассе. В центральной районной больнице Нестерова отремонтировали кабинет и установили новый рентген-аппарат», — написал губернатор.
Он также обсудил обновление соцобъектов, в том числе ремонт в 2026 году спортивной площадки и столовой в Замковской школе.
В Озёрском округе губернатор посмотрел Новостроевскую школу. «В прошлом году выделил средства на капремонт начальной. Результат хороший. В средней школе частично косметика есть благодаря нашим партнёрам, у которых здесь есть профильные классы. Но нужно приводить в порядок школу полностью. Поручил министерству образования проработать этот вопрос с администрацией округа и самой школы, учитывая и обновление инвентаря», — говорится в сообщении.
Кроме того, губернатор выделил более 30 млн рублей на программу конкретных дел в следующем году — максимальная сумма за всё время реализации программы. По его словам, деньги отправят на обновление систем водоснабжения. «В конце выезда встретился с общественностью и моими доверенными лицами в Озёрском округе. Много вопросов не только по развитию муниципалитета, но и всего региона: автобусное сообщение, сельское хозяйство, спорт, меры поддержки для педагогов и медиков», — говорится в сообщении.