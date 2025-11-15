Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, что отремонтировали в Нестеровском и Озёрском округах

Кроме того, губернатор выделил более 30 млн рублей на программу конкретных дел в следующем году — максимальная сумма за всё время реализации программы. По его словам, деньги отправят на обновление систем водоснабжения. «В конце выезда встретился с общественностью и моими доверенными лицами в Озёрском округе. Много вопросов не только по развитию муниципалитета, но и всего региона: автобусное сообщение, сельское хозяйство, спорт, меры поддержки для педагогов и медиков», — говорится в сообщении.