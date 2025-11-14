Захарова: Центр науки и культуры России в Кишиневе продолжает работу

Захарова подчеркнула, что соглашение не предусматривает возможность его одностороннего расторжения до уведомления о решении не менее чем за шесть месяцев до окончания действия. Документ продлевается автоматически каждые пять лет, а очередная дата пролонгации назначена на 4 июля 2026 года.