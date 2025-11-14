Захарова: Центр науки и культуры России в Кишиневе продолжает работу

Российский центр науки и культуры в Кишиневе продолжает свою работу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие Молдавией законопроекта о денонсации соглашения о создании и функционировании культурных центров.
«Российский центр науки и культуры в Кишиневе, несмотря на все инсинуации вокруг его дальнейшей судьбы, на законных основаниях и в полном объеме продолжает выполнять свою гуманитарную миссию», — говорится в заявлении дипломата.
Захарова подчеркнула, что соглашение не предусматривает возможность его одностороннего расторжения до уведомления о решении не менее чем за шесть месяцев до окончания действия. Документ продлевается автоматически каждые пять лет, а очередная дата пролонгации назначена на 4 июля 2026 года.
Ранее KP.RU сообщал, что парламент Молдавии в первом чтении одобрил денонсацию соглашения о деятельности Русского дома в Кишиневе. Решение поддержали 60 депутатов.