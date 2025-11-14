Артиллерия уничтожила пункт дислокации ВСУ под Северском

Кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Северском опубликовал Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.
Сообщается, что под удар попали украинские боевики в селе Звановка, расположенном в 6 километрах от Северска. По расположению военнослужащих противника ударила артиллерия.
«Артиллеристы 88-й бригады уничтожили ПВД с украинскими националистами», — говорится в публикации.
Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой пункта временной дислокации морпехов 38-й бригады ВСУ в Мирнограде.