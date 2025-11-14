Ричмонд
Артиллерия уничтожила пункт дислокации ВСУ под Северском

Под удар попали боевики ВСУ в Звановке.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Северском опубликовал Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.

Сообщается, что под удар попали украинские боевики в селе Звановка, расположенном в 6 километрах от Северска. По расположению военнослужащих противника ударила артиллерия.

«Артиллеристы 88-й бригады уничтожили ПВД с украинскими националистами», — говорится в публикации.

Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой пункта временной дислокации морпехов 38-й бригады ВСУ в Мирнограде.