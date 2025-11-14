Спецпосланник Трампа Уиткофф планирует встречу с переговорщиком ХАМАС

Источники издания отмечают, что дата встречи пока не согласована и может быть пересмотрена. По их сведениям, Уиткофф намерен обсудить с аль-Хайей соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. В NYT напомнили, что в октябре Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии и обмене удерживаемыми лицами, которое остаётся в силе, несмотря на отдельные инциденты. Уиткофф и аль-Хайя встречались в Шарм-эш-Шейхе в октябре, непосредственно перед соглашением о перемирии, при посредничестве Джареда Кушнера, зятя республиканца.