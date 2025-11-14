Ричмонд
Посольство РФ: США фактически конфисковали шесть российских дипобъектов

В посольстве РФ сообщили, что США фактически конфисковали шесть российских дипобъектов в период с 2016 по 2018 годы.

Источник: Аргументы и факты

США фактически конфисковали шесть российских дипломатических объектов, рассказали РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.

«Американские власти в период 2016—2018 годов фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США, сняв с них дипстатус и заблокировав любой доступ наших дипломатов, в том числе для оценки состояния территории и помещений, а также нанесенного ущерба», — сообщили агентству.

Уточняется, что речь идет, в частности, о здании торгпредства в Вашингтоне, резиденциях российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле. Как отметили в посольстве, объекты «взяты под охрану спецслужб».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос возврата дипсобственности РФ, изъятой в США, остается ключевым условием для восстановления полноформатных отношений между двумя странами.

