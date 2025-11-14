Reuters: Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами «Лукойла»

Министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает проводит операции с некоторыми болгарскими компаниями группы «Лукойл» до 29 апреля 2026 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
В лицензии № 130 указано, что сделки разрешены с такими структурами, как Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker. Также в списке их дочерние компании, в которых «Лукойл» владеет не менее 50% акций.
При этом OFAC уточняет, что эта лицензия не распространяется на другие активы «Лукойла», которые остаются заблокированными и попадают под действие американских санкций. То есть ограничения на операции с остальными структурами компании продолжают действовать.
Недавно в «Лукойле» заявили о ключевом приоритете при продаже зарубежных активов. Компания намерена сохранить стабильность работы предприятий и численность персонала.