Армения отказалась выдавать России бизнесмена Рубена Татуляна

Армения не будет выдавать России разыскиваемого предпринимателя Рубена Татуляна. Об этом 14 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Источник: РИА "Новости"

«Татулян не был взят под стражу на основании того, что он является гражданином Республики Армения, следовательно, не подлежит выдаче иностранному государству», — заявили в ведомстве ТАСС.

Предприниматель был объявлен в розыск в ноябре 2023 года.

О задержании в Армении криминального авторитета Робсона (настоящее имя — Рубен Татулян) стало известно 12 ноября. Задержание произошло 7 ноября, но позже его отпустили. По данным «Известий», у Татуляна есть армянское гражданство.

В сентябре 2023 года у Татуляна прошла серия обысков в Сочи по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Это было связано с подозрением в мошенничестве при строительстве в городе торговых центров и жилкомплексов.

По версии следствия, в 1998 году Татулян создал преступное сообщество, которое занималось вымогательствами, хищениями и физическим устранением лиц. За сообществом числились громкие преступления, в том числе угрозы физической расправой и заказное убийство. Также Робсон является фигурантом другого уголовного дела.