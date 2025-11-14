США впервые с 2022 года не стали соавторами резолюции РФ в ООН

На заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября 2025 года США впервые с 2022 года не стали соавторами и проголосовали против западной поправки к резолюции РФ «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Информацию о событии можно найти на сайте ООН, где велась трансляция заседания.