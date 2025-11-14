«Никогда!»: Фицо жестко раскритиковал многомиллиардный план ЕС для Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не поддержит план Евросоюза о выделении 140 миллиардов евро на помощь Украине. По его мнению, это приведет к продолжению военных действий еще минимум на два года. Об этом он рассказал во время встречи с учениками средней школы в городе Попрад, сообщает РИА Новости.
«Никогда, никогда не соглашусь с 140 миллиардами на Украину, потому что это означает еще два года убийств», — подчеркнул Фицо.
Он также отметил, что Евросоюз готовит программу финансирования военных расходов Украины в 2026—2027 годах. При этом Словакия не будет участвовать «в какой-либо финансовой или иной схеме», которая предусматривает выделение Киеву этой суммы на ближайшие два года.
Накануне Фицо раскритиковал студентов из республики, выступающих за продолжение украинского конфликта. Политик заявил, что они могут отправиться в зону боевых действий, если они поддерживают киевский режим.