«Никогда!»: Фицо жестко раскритиковал многомиллиардный план ЕС для Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не поддержит план Евросоюза о выделении 140 миллиардов евро на помощь Украине. По его мнению, это приведет к продолжению военных действий еще минимум на два года. Об этом он рассказал во время встречи с учениками средней школы в городе Попрад, сообщает РИА Новости.