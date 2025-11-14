МИД Азербайджана вручил ноту протеста российскому послу из-за взрыва ракеты в в Киеве

«~Было отмечено, что подобные ракетные обстрелы, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее~ Подчеркнуто, что все эти факты вызывают вопросы о преднамеренном характере ракетных атак. При этом было отмечено, что российская сторона была ранее проинформирована обо всех этих фактах официальными нотами, а координаты зданий наших дипломатических представительств на Украине были переданы российской стороне еще в апреле 2022 года», — заключили в МИД Азербайджана.