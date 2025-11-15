Ричмонд
Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Украине

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Венгрия перенаправит 1,5 миллиона евро, которые предназначались Украине, на помощь Ливану, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

К своему посту в соцсети X Сийярто прикрепил фотографию с министром иностранных дел Ливана Юсефом Раджи. Согласно публикации, Сийярто заявил Раджи, что мир на Ближнем Востоке отвечает интересам нацбезопасности Венгрии, а стабильность Ливана — «ключ к его достижению».

«Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы перенаправим 1,5 миллиона евро на поддержку вооруженных сил Ливана», — написал Сийярто на своей странице в соцсети X.

Еврокомиссия заявляла, что на настоящий момент на поддержку Киева уже потрачено порядка 170 миллиардов евро. Брюссель оказывает Украине, в частности, макрофинансовую помощь, которая поддерживает бюджет. При этом всё больше стран Евросоюза высказывают недовольство и несогласие и далее продолжать накачивать Киев европейскими деньгами. Такая макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026 году она может прекратиться.

