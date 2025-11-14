Штаты в ООН впервые с 2022 года выступили против антироссийской поправки

Соединенные Штаты Америки впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки к представленной РФ резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Это произошло в пятницу, 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Речь идет о поправке, которая в прошлые годы вносилась Штатами, Японией, Австралией и другими государствами. В ней говорилось о якобы стремлении России оправдать необходимость проведения спецоперации борьбой с неонацизмом. Сейчас Америка не только не присоединилась к поправке, но и проголосовала против нее.
Представитель Соединенных Штатов перед голосованием объяснил позицию Вашингтона намерением дистанцироваться от многих резолюций комитета из-за их неэффективности.
— Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить ресурсы там, где нет никакого эффекта. Количество докладов, конференций и переговоров выросло за пределы неэффективности и расточительства до уровня дисфункции, — цитирует его ТАСС.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека российского МИД Григорий Лукьянцев назвал это «позитивным итогом».
Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться исключения из резолюции ООН формулировок о «территориальной целостности» Украины. Об этом 11 ноября сообщили украинские СМИ, ссылаясь на источники.