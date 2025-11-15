На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основную линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, отключили со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора по коммуникациям атомной станции Евгении Яшиной.
«Линия электропередачи “Днепровская” отключена со стороны Украины. Причины нам пока неизвестны», — сказала она.
Яшина подчеркнула, что ЗАЭС не раз надежно и безопасно работала в таком режиме: сотрудники постоянно держат наготове дизель-генераторы и есть достаточный запас топлива для их работы.
Ранее в пятницу на станции сообщили, что «Днепровская» отключилась из-за срабатывания автоматической защиты. Собственные нужды ЗАЭС временно запитали от линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал контролирует ситуацию. -0-