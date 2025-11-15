Ричмонд
На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины

Ранее в пятницу на станции сообщили, что «Днепровская» отключилась из-за срабатывания автоматической защиты. Собственные нужды ЗАЭС временно запитали от линии «Ферросплавная-1».

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основную линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, отключили со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора по коммуникациям атомной станции Евгении Яшиной.

«Линия электропередачи “Днепровская” отключена со стороны Украины. Причины нам пока неизвестны», — сказала она.

Яшина подчеркнула, что ЗАЭС не раз надежно и безопасно работала в таком режиме: сотрудники постоянно держат наготове дизель-генераторы и есть достаточный запас топлива для их работы.

Ранее в пятницу на станции сообщили, что «Днепровская» отключилась из-за срабатывания автоматической защиты. Собственные нужды ЗАЭС временно запитали от линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал контролирует ситуацию. -0-

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше