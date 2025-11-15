Армения отказалась выдавать России разыскиваемого предпринимателя Татуляна

Криминальный авторитет Рубен Татулян, которого разыскивают российские правоохранительные органы по делу о мошенничестве, не будет выдан России. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Армении.
«Татулян не может быть выдан какой-либо стране, так как является гражданином Республики Армения», — говорится в заявлении прокуратуры.
Известно, что 12 ноября Рубен Татулян объявлен в международный розыск в России по обвинению в убийстве. В этот же день полиция Армении задержала «теневого короля» Сочи, однако позже его отпустили.
В конце октября Краснодарский краевой суд утвердил изъятие в доход государства имущества беглого бизнесмена — более 130 объектов недвижимости общей площадью около 47 тысяч кв. м и стоимостью свыше 3,9 млрд рублей. В апреле Адлерский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении этих активов в пользу государства.