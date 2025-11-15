Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армения отказалась выдавать России разыскиваемого предпринимателя Татуляна

12 ноября Рубен Татулян объявлен в международный розыск в России.

Источник: Комсомольская правда

Криминальный авторитет Рубен Татулян, которого разыскивают российские правоохранительные органы по делу о мошенничестве, не будет выдан России. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Армении.

«Татулян не может быть выдан какой-либо стране, так как является гражданином Республики Армения», — говорится в заявлении прокуратуры.

Известно, что 12 ноября Рубен Татулян объявлен в международный розыск в России по обвинению в убийстве. В этот же день полиция Армении задержала «теневого короля» Сочи, однако позже его отпустили.

В конце октября Краснодарский краевой суд утвердил изъятие в доход государства имущества беглого бизнесмена — более 130 объектов недвижимости общей площадью около 47 тысяч кв. м и стоимостью свыше 3,9 млрд рублей. В апреле Адлерский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении этих активов в пользу государства.