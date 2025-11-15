США впервые проголосовали против антироссийской поправки в ООН

Ранее администрация США требовала исключить из проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине формулировки «территориальная целостность» и «российская агрессия». Европейские партнёры Киева выражали опасения, что такие поправки продемонстрируют раскол в западном блоке. Европейские страны пытались убедить США не менять свою позицию. Неназванный источник из числа европейских посланников назвал действия американской администрации очередным примером ситуации, где Вашингтон отходит от основных интересов Украины в «критический» с дипломатической точки зрения момент.