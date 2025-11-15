СМИ: в Индии в полицейском участке произошел взрыв

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии во время осмотра помещения, по меньшей мере восемь человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.