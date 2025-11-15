СМИ: в Индии в полицейском участке произошел взрыв

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии во время осмотра помещения, по меньшей мере восемь человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.
«По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как произошел взрыв в полицейской станции в Новгаме … в пятницу. Взрыв произошел, когда сотрудники полиции … проводили осмотр внутри помещения», — говорится в статье издания.
Как уточняет газета, в результате взрыва были повреждены несколько транспортных средств на территории участка. -0-