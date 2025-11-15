Кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Украины начало аудит всех государственных компаний на фоне коррупционного скандала. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
«Сегодня был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Правительство уже приступило к аудиту всех государственных компаний, результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю», — сказал он на видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.
Глава украинского кабмина объявила о проведении аудита всех госкомпаний 13 ноября. В тот же день в Верховной раде начался сбор подписей за отставку правительства Украины из-за коррупционного скандала, связанного с Тимуром Миндичем. -0-