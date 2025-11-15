Ранее польский премьер Дональд Туск признал ухудшение поддержки Украины на Западе из-за постоянных коррупционных скандалов. По его словам, люди в Европе устали от войны и финансовых вливаний в Киев, а доверие к нему падает с каждым новым громким делом. Напомним, ранее в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на отрасли энергетики. В Европе уже прочат Украине проблемы с дальнейшим финансированием из-за такого скандала в команде Зеленского. Сам глава киевского режима открестился от дружбы с Миндичем и заявил, что якобы давно не общается с ним.