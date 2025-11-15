Над тортиком тоже находятся интересные картинки. Прямо из него вырастают ракеты и кулак, одетый в наручники. И если бы картинку рисовал не Economist, то можно было бы предположить, что наручники на кулаке (который символизирует победу и свободу) — это исчезновение американской «мягкой силы». Признание того, что идеи свободы, которые Штаты несут остальным странам, превратились в самый настоящий неоколониализм, новое рабство для развивающегося мира. Однако британский Economist никогда такое не напишет, поэтому кулак в наручнике — это скорее исчезновение свободы внутри США после прихода Трампа. Президента, который взял и отменил все «достижения» демократов-глобалистов в области ЛГБТ, BLM и прочих деструктивных для нормального общества идей. Фактически надел на американскую свободу (в понимании либералов, конечно) наручник.