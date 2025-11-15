Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ: Шесть российских дипобъектов фактически конфискованы в США

Шесть дипломатических объектов РФ фактически конфискованы в Соединенных Штатах. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в российском посольстве в США.

Шесть дипломатических объектов РФ фактически конфискованы в Соединенных Штатах. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в российском посольстве в США.

— Американские власти в период 2016—2018 годов фактически конфисковали шесть объектов дипломатической недвижимости России в США, сняв с них дипстатус и заблокировав доступ к ним нашим дипломатам, — цитирует пресс-службу посольства РИА Новости.

Отмечается, что сами объекты при этом взяты под охрану спецслужб.

РФ проиграла судебный процесс по участку в Австралии, где планировалось построить посольство. Высокий суд страны вынес решение в пользу правительства, вернув землю Канберре. Об этом 12 ноября сообщил портал SBS News. При этом судья постановил, что Россия имеет право на компенсацию, а австралийское правительство обязано оплатить половину судебных издержек РФ.

Ранее стало известно, что дипломатическое представительство Японии собирается открыть визовые центры в России. На сайте посольства появилось объявление о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур.