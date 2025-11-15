Посольство РФ: Шесть российских дипобъектов фактически конфискованы в США

Шесть дипломатических объектов РФ фактически конфискованы в Соединенных Штатах. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в российском посольстве в США.
— Американские власти в период 2016—2018 годов фактически конфисковали шесть объектов дипломатической недвижимости России в США, сняв с них дипстатус и заблокировав доступ к ним нашим дипломатам, — цитирует пресс-службу посольства РИА Новости.
Отмечается, что сами объекты при этом взяты под охрану спецслужб.
РФ проиграла судебный процесс по участку в Австралии, где планировалось построить посольство. Высокий суд страны вынес решение в пользу правительства, вернув землю Канберре. Об этом 12 ноября сообщил портал SBS News. При этом судья постановил, что Россия имеет право на компенсацию, а австралийское правительство обязано оплатить половину судебных издержек РФ.
Ранее стало известно, что дипломатическое представительство Японии собирается открыть визовые центры в России. На сайте посольства появилось объявление о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур.