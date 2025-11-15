Посольство РФ: Шесть российских дипобъектов фактически конфискованы в США

РФ проиграла судебный процесс по участку в Австралии, где планировалось построить посольство. Высокий суд страны вынес решение в пользу правительства, вернув землю Канберре. Об этом 12 ноября сообщил портал SBS News. При этом судья постановил, что Россия имеет право на компенсацию, а австралийское правительство обязано оплатить половину судебных издержек РФ.