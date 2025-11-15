Ричмонд
Посольство: США фактически конфисковали шесть дипломатических объектов РФ

Российские дипломаты пытаются решить вопрос с шестью объектами российской собственности в США.

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство в Вашингтоне не оставляет попыток решить вопрос с дипломатической собственностью РФ, которая была фактически конфискована в Соединённых Штатах.

«Регулярно ставим данный вопрос в ходе контактов с госдепартаментом по снятию “раздражителей” в двусторонней повестке дня», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы российской дипмиссии.

Речь идёт о шести объектах дипломатической собственности РФ, которые были фактически конфискованы в США в 2016—2018 годах.

Ранее посол России Александр Дарчиев акцентировал внимание на необходимости срочных практических мер в этом направлении, включая немедленный доступ российских представителей к объектам для проведения проверки и оценки причиненного вреда.

Также ранее в берлинском парламенте предложили изъять принадлежащие России здания с целью продажи в пользу Украины.

На этом фоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал попытки присвоить имущество РФ международным воровством.

Узнать больше по теме
Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше