Посольство: США фактически конфисковали шесть дипломатических объектов РФ

Российское посольство в Вашингтоне не оставляет попыток решить вопрос с дипломатической собственностью РФ, которая была фактически конфискована в Соединённых Штатах.
«Регулярно ставим данный вопрос в ходе контактов с госдепартаментом по снятию “раздражителей” в двусторонней повестке дня», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы российской дипмиссии.
Речь идёт о шести объектах дипломатической собственности РФ, которые были фактически конфискованы в США в 2016—2018 годах.
Ранее посол России Александр Дарчиев акцентировал внимание на необходимости срочных практических мер в этом направлении, включая немедленный доступ российских представителей к объектам для проведения проверки и оценки причиненного вреда.
Также ранее в берлинском парламенте предложили изъять принадлежащие России здания с целью продажи в пользу Украины.
На этом фоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал попытки присвоить имущество РФ международным воровством.