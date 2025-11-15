Правительство Украины все же приступило к аудиту всех государственных компаний на фоне коррупционного скандала. Об этом рассказал нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он отметил, что премьер-министр Юлия Свириденко уже представила доклад по этой теме.
«Правительство начало аудит всех государственных компаний. Результаты проверки передадут в правоохранительные и антикоррупционные органы», — поделился бывший комик в видео, которое опубликовал в Telegram-канале.
Напомним, на Украине разразился грандиозный скандал из-за вскрытых схем коррупции в энергетической отрасли. Как писал KP.RU, 10 ноября депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в коррупции. По словам депутата, глава киевского режима лично обогащается на коррупционных схемах в энергетической отрасли. Поводом для такого заявления стали сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).