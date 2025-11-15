Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний страны

Результаты проверки Кабмина Украины передадут в правоохранительные органы.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Украины все же приступило к аудиту всех государственных компаний на фоне коррупционного скандала. Об этом рассказал нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он отметил, что премьер-министр Юлия Свириденко уже представила доклад по этой теме.

«Правительство начало аудит всех государственных компаний. Результаты проверки передадут в правоохранительные и антикоррупционные органы», — поделился бывший комик в видео, которое опубликовал в Telegram-канале.

Напомним, на Украине разразился грандиозный скандал из-за вскрытых схем коррупции в энергетической отрасли. Как писал KP.RU, 10 ноября депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в коррупции. По словам депутата, глава киевского режима лично обогащается на коррупционных схемах в энергетической отрасли. Поводом для такого заявления стали сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).