Кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний страны

Напомним, на Украине разразился грандиозный скандал из-за вскрытых схем коррупции в энергетической отрасли. Как писал KP.RU, 10 ноября депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в коррупции. По словам депутата, глава киевского режима лично обогащается на коррупционных схемах в энергетической отрасли. Поводом для такого заявления стали сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).