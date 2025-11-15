Трамп попросит минюст и ФБР открыть расследование о связях Клинтона с Эпштейном

В 2008 году Эпштейна признали виновным в склонении к проституции и изнасиловании несовершеннолетней. В 2019 году он был арестован повторно — по обвинению в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. Позднее он покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись решения суда.