Постпредство РФ: Россия была вынуждена подготовить альтернативу резолюции США по Газе

«В центре нынешних дискуссий — принятие решения СБ ООН. Коль скоро речь идет именно об этом главном органе по поддержанию международного мира и безопасности, то ему должна быть отведена достойная роль с необходимыми инструментами подотчетности и контроля. Кроме того, резолюции СБ ООН должны отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, прежде всего двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования. К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте. В этой связи Российская Федерация была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа», — заявили в российской миссии. -0-