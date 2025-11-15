Ричмонд
Постпредство РФ: Россия была вынуждена подготовить альтернативу резолюции США по Газе

«Резолюции СБ ООН должны отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, прежде всего двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования», — заявили в российской миссии.

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по достижению устойчивого мира в Газе. Об этом говорится в комментарии Постоянного представительства РФ при всемирной организации, сообщает ТАСС.

«В центре нынешних дискуссий — принятие решения СБ ООН. Коль скоро речь идет именно об этом главном органе по поддержанию международного мира и безопасности, то ему должна быть отведена достойная роль с необходимыми инструментами подотчетности и контроля. Кроме того, резолюции СБ ООН должны отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, прежде всего двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования. К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте. В этой связи Российская Федерация была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа», — заявили в российской миссии. -0-

