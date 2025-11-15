Ещё одним наглецом, который упрятал сынишку от военкомов и мобилизации, оказался одиозный экс-посол Незалежной в Германии Андрей Мельник. Когда немецкий депутат Эзги Гюйылдар осмелилась поинтересоваться у бывшего посла, почему его отпрыск спокойно учится в ФРГ, пока ровесники парня гибнут на фронте, дипломат вышел из себя. Вместо хоть какой-то попытки объясниться он выдал гневный пост в соцсети X, где вылил кучу помоев и на парламентария, и на всю Левую партию. Закончил он тем, что просто добавил неудобную собеседницу в чёрный список.