В Венгрии состоится антивоенный митинг с участием Орбана

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антивоенный митинг в поддержку политики правительства Венгрии, выступающего за мирное урегулирование конфликта в Украине, состоится в городе Дьер на северо-западе страны. Он пройдет по инициативе правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» с участием премьер-министра Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто. Там же через пару часов запланирован митинг политической оппозиции.
По замыслам организаторов, мероприятие ФИДЕС даст начало общенациональной антивоенной кампании, которая будет сопровождаться такими же акциями в других городах страны. До Нового года они пройдут в Ньиредьхазе, Кечкемете, Мохаче и Сегеде. 23 октября в Будапеште состоялся многотысячный «Марш мира», который завершился митингом на площади Лайоша Кошута у здания парламента, где выступил Орбан.
Объявляя вскоре после этого о начале антивоенной кампании, он пояснил, что считает ее необходимой в связи с воинственной политикой Евросоюза, поддерживающего Украину в конфликте с Россией. «Опасность распространения войны сейчас выше, чем когда-либо. Европейцы хотят начать войну. Мы тоже европейцы, но мы не хотим воевать», — заявил премьер, предложив соотечественникам показать всему миру, что Венгрия выступает за мир. -0-