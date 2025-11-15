Ричмонд
В Минобороны Сирии заявили, что Дамаск подвергся ракетному обстрелу

«Ракеты были запущены с мобильной платформы в районе горы Касьюн, — указал военпред. — Пока не удалось установить, какие стороны совершили это нападение».

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные кварталы сирийской столицы подверглись обстрелу из мобильной пусковой установки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Минобороны арабской республики в X.

«Ракеты были запущены с мобильной платформы в районе горы Касьюн, — указал военпред. — Пока не удалось установить, какие стороны совершили это нападение». По его словам, компетентные органы «прилагают усилия по расследованию всех обстоятельств инцидента и проинформируют общественность обо всех подробностях по мере их поступления».

Ранее неизвестные боевики нанесли ракетные удары по населенному алавитами микрорайону Айн-эль-Курум в западной части города. В квартале рядом с мечетью Абдель Рахман управляемая ракета попала в трехэтажный дом, в результате погибла женщина, еще несколько человек получили ранения (их число уточняется).

Полиция оцепила районы, где зафиксированы взрывы, ведется расследование. -0-

