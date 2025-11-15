В Минобороны Сирии заявили, что Дамаск подвергся ракетному обстрелу

«Ракеты были запущены с мобильной платформы в районе горы Касьюн, — указал военпред. — Пока не удалось установить, какие стороны совершили это нападение». По его словам, компетентные органы «прилагают усилия по расследованию всех обстоятельств инцидента и проинформируют общественность обо всех подробностях по мере их поступления».