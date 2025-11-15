Ричмонд
Сийярто заявил, что Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Киеву

Венгрия перенаправляет миллионы, предназначавшиеся Украине, на помощь Ливану. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что 1,5 млн евро вместо Киева пойдут на поддержку вооружённых сил Ливана, потому что «стабильность Ближнего Востока важна для безопасности Венгрии».

Источник: Life.ru

«Мы не будем тратить деньги венгерских налогоплательщиков на вооружение Украины», — написал министр в соцсети X, опубликовав фото с ливанским коллегой Юсефом Раджи.

Сийярто подчеркнул, что это решение окончательное: средства Венгрии из Европейского фонда мира будут направлять только на те цели в регионе, которые действительно укрепляют безопасность страны.

Ранее Life.ru писал, что Венгрия прекратила финансовую поддержку Украины из-за коррупционного скандала в киевском правительстве. Премьер Виктор Орбан заявил, что деньги венгерских налогоплательщиков не пойдут на вооружение Киева. Он также призвал ЕС осознать, что европейская помощь Украине часто оседает в карманах чиновников главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

