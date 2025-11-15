Сийярто заявил, что Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Киеву

«Мы не будем тратить деньги венгерских налогоплательщиков на вооружение Украины», — написал министр в соцсети X, опубликовав фото с ливанским коллегой Юсефом Раджи.
Сийярто подчеркнул, что это решение окончательное: средства Венгрии из Европейского фонда мира будут направлять только на те цели в регионе, которые действительно укрепляют безопасность страны.
Ранее Life.ru писал, что Венгрия прекратила финансовую поддержку Украины из-за коррупционного скандала в киевском правительстве. Премьер Виктор Орбан заявил, что деньги венгерских налогоплательщиков не пойдут на вооружение Киева. Он также призвал ЕС осознать, что европейская помощь Украине часто оседает в карманах чиновников главаря киевского режима Владимира Зеленского.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.