США одобрили продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный департамент США одобрил продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также оборудования к ним на общую сумму $3,5 млрд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Пентагона.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью $3,5 млрд», — заявили в ведомстве.

Указывается, что всего Берлин намерен приобрести 173 ракеты Standard Missile 6 Block I и до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC.-0-