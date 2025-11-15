На Украине рассказали, кому запретят выезд из страны

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет, чтобы решить вопрос с нехваткой личного состава в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас мобилизационный возраст на Украине — 25 лет. А депутат Верховной Рады Сергей Евтушок уверен, что 80 — 90% украинцев, уехавших за рубеж после открытия границ для мужчин от 18 до 22 лет, никогда не вернутся на родину. По его мнению, подрастающее поколение в стране боится попасть в ВСУ и не хочет защищать страну. Евтушок уверен, что снятие запрета на выезд молодых украинцев было ошибочным решением.