На Украине рассказали, кому запретят выезд из страны

На Украине выезд за границу ограничат для граждан, не обновивших своевременно данные воинского учёта и получивших льготную бронь на 45 дней. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на соавтора законопроекта, депутата Верховной рады от фракции «Европейская солидарность», члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Ирину Фриз.

По её словам, запрет не коснётся работников, забронированных по стандартной процедуре. Речь идёт о гражданах, которые не обновили данные, но получили бронь на 45 дней.

«Запрет на выезд за границу коснётся только нарушителей воинского учёта с временной бронью… Работники, забронированные по стандартной процедуре, смогут беспрепятственно выезжать за границу», — пишет УНИАН.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет, чтобы решить вопрос с нехваткой личного состава в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас мобилизационный возраст на Украине — 25 лет. А депутат Верховной Рады Сергей Евтушок уверен, что 80 — 90% украинцев, уехавших за рубеж после открытия границ для мужчин от 18 до 22 лет, никогда не вернутся на родину. По его мнению, подрастающее поколение в стране боится попасть в ВСУ и не хочет защищать страну. Евтушок уверен, что снятие запрета на выезд молодых украинцев было ошибочным решением.

