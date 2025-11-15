Оркестр для оккупантов. Как в 2025 году солдат вермахта хотели с почестями перезахоронить у стен Сталинграда

Ответ Посольства Германии долго ждать не пришлось. Буквально на следующий же день после заявления ФСБ о предотвращении провокационного мероприятия представители ФРГ заявили, что Народный союз Германии по уходу за военными могилами (VDK) «никогда не проводит эксгумацию без разрешения». В посольстве отметили, что заявку подавали, но российские власти её отклонили, и заявили, что не проводили никакой эксгумации.