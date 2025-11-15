Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФБР: обвиняемый в покушении на Трампа Крукс действовал в одиночку

Покушение было спланировано полностью индивидуально.

Источник: Аргументы и факты

Глава ФБР Кэш Патель сообщил, что следствие не обнаружило у Томаса Мэтью Крукса каких-либо сообщников или лиц, посвящённых в его намерения. По результатам проверки установлено, что подозреваемый, обвиняемый в попытке покушения на Дональда Трампа, действовал полностью самостоятельно и не обсуждал свои планы ни в сети, ни вне её.

Поводом для разъяснений стали заявления журналиста Такера Карлсона, который ранее утверждал, что ФБР якобы скрывает важные сведения о Круксе, включая данные о его активности в интернете. В ответ Патель привёл основные выводы расследования, подчёркивая, что факты, собранные службой, не подтверждают подобные обвинения.

По данным ФБР, в деле задействовали значительные ресурсы: сотрудники провели свыше тысячи бесед со свидетелями, обработали тысячи обращений граждан, изучили содержимое десятков аккаунтов, а также анализировали финансовые операции и большой объём цифровых материалов.

Все собранные данные, как отмечает Патель, указывают на отсутствие соучастников и на то, что нападение было спланировано индивидуально.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, оказавшись в больнице после произошедшего летом 2024 года покушения, интересовался у своих сторонников, освещается ли инцидент в СМИ.

Узнать больше по теме
Биография Кэша Пателя
Директор ФБР, адвокат, экс-советник и агент правительства — Кэш Патель начинал карьеру как федеральный прокурор и сыграл ключевую роль в деле Дональда Трампа. Рассказываем об основных этапах биографии американского адвоката.
Читать дальше