Глава ФБР: обвиняемый в покушении на Трампа Крукс действовал в одиночку

Глава ФБР Кэш Патель сообщил, что следствие не обнаружило у Томаса Мэтью Крукса каких-либо сообщников или лиц, посвящённых в его намерения. По результатам проверки установлено, что подозреваемый, обвиняемый в попытке покушения на Дональда Трампа, действовал полностью самостоятельно и не обсуждал свои планы ни в сети, ни вне её.