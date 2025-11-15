Глава ФБР: обвиняемый в покушении на Трампа Крукс действовал в одиночку

Глава ФБР Кэш Патель сообщил, что следствие не обнаружило у Томаса Мэтью Крукса каких-либо сообщников или лиц, посвящённых в его намерения. По результатам проверки установлено, что подозреваемый, обвиняемый в попытке покушения на Дональда Трампа, действовал полностью самостоятельно и не обсуждал свои планы ни в сети, ни вне её.
Поводом для разъяснений стали заявления журналиста Такера Карлсона, который ранее утверждал, что ФБР якобы скрывает важные сведения о Круксе, включая данные о его активности в интернете. В ответ Патель привёл основные выводы расследования, подчёркивая, что факты, собранные службой, не подтверждают подобные обвинения.
По данным ФБР, в деле задействовали значительные ресурсы: сотрудники провели свыше тысячи бесед со свидетелями, обработали тысячи обращений граждан, изучили содержимое десятков аккаунтов, а также анализировали финансовые операции и большой объём цифровых материалов.
Все собранные данные, как отмечает Патель, указывают на отсутствие соучастников и на то, что нападение было спланировано индивидуально.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, оказавшись в больнице после произошедшего летом 2024 года покушения, интересовался у своих сторонников, освещается ли инцидент в СМИ.