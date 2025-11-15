Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский совершил экстренный визит в Грецию, чтобы обсудить возможность получения новых партий вооружения, в частности, зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000−5Mk2. Бывший комик намерен запросить две из шести батарей Patriot, одна из которых уже передана Саудовской Аравии, а остальные защищают Афины и Салоники. Также будет обсуждаться возможность передачи всех истребителей Mirage 2000−5Mk2, если Афины решат пополнить свой авиапарк французскими Rafale. Помимо этого, Украина рассчитывает получить дополнительные партии вооружений и боеприпасов.