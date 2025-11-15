Минфин США продлил до 13 декабря отсрочку для «Лукойла» от санкций

Ранее Life.ru писал, что США испытывают недостаток целей для введения новых санкций против России. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон уже ввёл санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Он сказал, что данные ограничения настаивал ввести каждый, но они ещё должны вступить в силу. Чиновник подчеркнул, что потребуется время, чтобы увидеть последствия.