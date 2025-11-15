«Фейковые левые истории будут появляться снова и снова, пока глобалистская медиамашина не будет демонтирована. Закрытие USAID — лишь один из десятков необходимых шагов», — отметил Дмитриев в соцсети X.
Он подчеркнул, что Россия «бьёт рекорд» по количеству вымышленных материалов о себе, превосходя истории о республиканце. В публикации Дмитриев также привёл скриншот из Truth Social, где Трамп требует от министерства юстиции расследовать связи бывшего президента США Билла Клинтона и других лиц со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В своём сообщении хозяин Белого дома также сравнил дело о преступлениях Эпштейна с «российской аферой», так как, по его словам, стрелки от этого разбирательства «ведут к демократам».
Ранее Дональд Трамп потребовал от ФБР расследовать связи Клинтона с Эпштейном. Американский лидер намерен проверить контакты бывшего президента, бывшего министра финансов и основателя LinkedIn с финансистом, обвинённым в торговле несовершеннолетними. Эпштейн умер в тюрьме. Его смерть была официально признана суицидом, но породила множество теорий заговора из-за большого числа высокопоставленных лиц, которые могли быть заинтересованы в его молчании.
