В Госдуме предложили стандартизировать пачки для сигарет

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ввести единую упаковку для всех сигарет, продающихся в России. Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
«Считаю необходимым ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет», — пишет депутат.
Он подробно описал, какой должна быть такая пачка. По словам Хамзаева, размер надписи с предупреждением о вреде курения нужно увеличить до 65% или более площади лицевой и обратной стороны упаковки. Пачки должны быть одинакового цвета, а все надписи, кроме предупреждений, выполнены белыми заглавными буквами.
Кроме того, депутат предложил запретить нанесение товарных знаков на упаковку. В письме содержится просьба поручить профильным сотрудникам тщательно проанализировать эту инициативу и официально озвучить позицию ведомства по вопросу стандартизации сигаретной упаковки.
Ранее в Госдуме одобрили лицензирование торговли табаком и вейпами. По словам главы комитета Максима Топилина, главной целью законодательной инициативы является обеление рынка и снижение доли контрафактной продукции.