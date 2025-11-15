Ричмонд
Дамаск подвергся ракетной атаке с мобильной установки

Западные кварталы Дамаска обстреляли ракетами с мобильной пусковой установки. Об этом сообщил представитель Минобороны Сирийской Арабской Республики в социальной сети X.

Военный представитель уточнил, что ракеты были запущены с мобильной платформы в районе горы Касьюн. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

«Ракеты были запущены с мобильной платформы в районе горы Касьюн. Пока не удалось установить, какие стороны совершили это нападение», — указал военный представитель.

Обстоятельства обстрела Дамаска выясняются. Компетентные органы проводят расследование инцидента.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев информировал о повреждении вспомогательного оборудования Нововоронежской АЭС вследствие ночного обстрела со стороны ВСУ. Глава региона уточнил, что падение обломков украинского беспилотника привело к выходу из строя электрооборудования, расположенного рядом со станцией. Гусев также отметил, что благодаря оперативным действиям персонала АЭС удалось избежать серьёзных последствий.

