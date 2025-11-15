10 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британская телерадиокорпорация Би-би-си неоднократно распространяла ложные материалы, в том числе о событиях в Буче и о России. Об этом она сказала 10 ноября, прокомментировав отставку главы корпорации после фейковой истории о Трампе.