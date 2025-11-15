«Фейковые левые нарративы будут появляться снова и снова, пока глобалистская медиамашина не будет систематически демонтирована. Закрытие USAID было лишь одним из десятков необходимых шагов», — сообщил он.
Дмитриев отметил, что при этом о России фейковых историй создается даже больше, чем о президенте США Дональде Трампе. Как отметил глава РФПИ, это «рекорд, который, кажется, невозможно побить».
К своей публикации Дмитриев прикрепил пост американского лидера в соцсети Truth Social, в котором политик обратился в американское министерство юстиции с просьбой провести расследование связей 42-го президента США Билла Клинтона и финансиста Джеффри Эпштейна.
10 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британская телерадиокорпорация Би-би-си неоднократно распространяла ложные материалы, в том числе о событиях в Буче и о России. Об этом она сказала 10 ноября, прокомментировав отставку главы корпорации после фейковой истории о Трампе.
3 ноября The Telegraph сообщила, что Би-би-си в 2021 году сфальсифицировал речь американского лидера о беспорядках в Капитолии. По информации издания, телеканал создал впечатление, что Трамп поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Позднее, 9 ноября, генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви объявил об отставке.